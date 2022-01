Wallace é o novo reforço do Brusque - Foto: Pietro Carpi/ECV

Publicado 05/01/2022 15:43

Rio - O zagueiro Wallace, de 34 anos, foi anunciado como novo reforço do Brusque, para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, na última terça-feira. O jogador estava no Vitória e assinou contrato até o fim de 2022.

Com passagens por grandes clubes do Brasil, como por exemplo, o Flamengo, Grêmio, Corinthians, entre outros, disputou 53 partidas como titular do Leão da Barra, na última temporada. O zagueiro fez parte da equipe com a terceira defesa menos vazada da Série B, com apenas 32 gols sofridos.

O zagueiro Wallace chegou ao Flamengo em 2013, após uma passagem pelo Corinthians. O jogador assinou por quatro temporadas, foi capitão da equipe rubro-negra e sacramentou a saída em 2016. Ao todo, disputou 178 partidas e marcou sete gols.