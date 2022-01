Apresentador Tiago Medeiros - Reprodução/GE-PE

Apresentador Tiago MedeirosReprodução/GE-PE

05/01/2022

Rio - Uma fala do apresentador Tiago Medeiros causou certa revolta nos torcedores do Botafogo nesta quarta-feira (5). Durante a edição do programa "Globo Esporte", o jornalista se referiu ao clube carioca como "Botinha" em duas oportunidades e foi cobrado nas redes sociais. Após a repercussão, Tiago se desculpou.

Estou eu aqui depois de muito muito muito tempo vendo o Globo Esporte na hora do almoço e eis que apresentador mete essa: "qlq novidade do Botinha vc acompanha la no GE"



Tá achando que tá falando de que Botafogo, amigo?!



Chamar o Botafogo de Botinha?! Eu, hein! — Fala Fogão (@falafogao1) January 5, 2022

Não demorou para Tiago Medeiros se retratar na web e explicar a nomenclatura utilizada durante a edição desta quarta-feira do "Globo Esporte".

É carinho.

Eu sou — Tiago Medeiros (@tiagoomedeiros) January 5, 2022 Botinha? Respeite a nossa historia @tiagoomedeiros! Não se trata clube grande no diminutivo. EM HIPOTESE ALGUMA!!!!!!!!! — Maycon Mello (@mayconmello2) January 5, 2022

Um poucos mais tarde, com o aumento da repercussão do caso, o apresentador do grupo Globo enviou uma mensagem de desculpas ao perfil "Museu do Fogão", que comentou sobre o assunto nas redes sociais.

"Minha joia, vi sua postagem e vim aqui para evitar inflame em rede social. Quem sou pra ser combustível pra isso. Mas se houve o descontentamento, já é o suficiente pra o pedido de desculpa. Eu costumo tratar todos os clubes de maneira carinhosa (assim o faço na minha terra com todos de lá) e nunca causa ruído, problema, mas como você bem disse ali, é geografia, cultura. E faço muito de improviso. Chamo o Botafogo de 'botinha' desde que me entendo como gente, e aprendi com um botafoguense imenso, grande amigo que tenho. Enfim, não é diminuir, mas sim um 'diminutivo'. Uma escolha de coração, porém errada, já que não tenho 'lugar de fala'. Fica aqui meu pedido de desculpas e compromisso em não se repetir", explicou Tiago Medeiros.