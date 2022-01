Cassano - Divulgação

Publicado 05/01/2022 16:59

Rio - Ex-atacante de Real Madrid, Roma e Milan, Antônio Cassano foi hospitalizado no último domingo, em Gênova, na Itália, em decorrência de complicações pela Covid-19.

De acordo com a esposa de Cassano, Carolina Marcialis, ele tomou as duas doses da vacina e contraiu a Covid durante as festividades de fim de ano. Os sintomas mais graves começaram a ser sentidos no último domingo.

O diretor do Hospital San Martino, Salvatore Giuffrida, declarou à ANSA que o ex-jogador está melhor e deve ter alta na próxima quinta-feira.