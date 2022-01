Daniel Alves jogou os 90 minutos pelo Barcelona - AFP

Daniel Alves jogou os 90 minutos pelo BarcelonaAFP

Publicado 05/01/2022 17:45

Regularizado na federação espanhola, Daniel Alves enfim reestreou oficialmente pelo Barcelona. O lateral de 38 anos jogou os 90 minutos na suada vitória de virada por 2 a 1 sobre o modesto Linares pela Copa do Rei.

Daniel Alves já havia jogado pelo Barcelona no amistoso contra o Boca Juniors, em dezembro, em homenagem a Diego Maradona. Entretanto, naquele empate em 1 a 1, Xavi escalou apenas reservas. Desta vez, ele começou muito participativo e foi responsável pelas bolas paradas. Entretanto, apareceu pouco a partir do fim do primeiro tempo



Desta vez, o Barcelona, também sem seus principais jogadores, tomou um susto contra a equipe da terceira divisão espanhola, saindo atrás no placar, gol de Hugo Díaz, e só conseguiu a virada no segundo tempo, com Dembélé e Jutglá, após a entrada de alguns titulares.