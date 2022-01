IValdir Bigode nos tempos de Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 05/01/2022 18:29

Na dança das cadeiras dos treinadores no futebol brasileiro, o ex-jogador e agora treinador, com direito a Licença na CBF, Valdir Bigode ainda busca um lugar ao sol no meio do mercado tão disputado.

Após pendurar as chuteiras, Valdir Bigode, ídolo e um dos dez maiores artilheiros do Vasco, iniciou a sua trajetória na beira do gramado como auxiliar, em 2013, no AMérica-RJ. Chegou ao Cruzmaltino em 2015 para ser auxiliar da comissão técnica e ficou até 2018.

Em São Januário, como era auxiliar permanente da comissão, Valdi precisou agir como bombeiro em diversas oportunidades e apagou o fogo no time profissional. Como interino, ele comandou o Vasco em seis jogos oficiais, conquistando três vitórias e três empates, um aproveitamento de 55,56%, e nenhum revés.

Em 2019, teve uma experiência no Cabofriense-RJ, já como treinador, e também aproveitou as oportunidades. Em sete partidas, venceu cinco, empatou uma e perdeu uma, conseguindo 75% dos pontos. Na mesma temporada, Valdir também comandou o Vitória-ES e, em sete jogos, ganhou três.



Apesar dos bons resultados, Valdir Bigode nunca foi efetivado no Vasco, clube que é tratado como ídolo. Porém, livre no mercado, o treinador busca se reciclar, estudar e aprender para quando tiver uma nova oportunidade conseguir abraçar com unhas e dentes.

Neste período, em que os times profissionais estão de férias ou em pré-temporada, Valdir tem aproveitado para assistir jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022, a principal competição voltada para a categoria de base e que já foi responsável por lançar diversos craques brasileiros.