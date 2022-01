Fábio desabafa e diz que está fora do Cruzeiro - Divulgação

Publicado 05/01/2022 21:30

Fábio não joga mais pelo Cruzeiro. O goleiro, um dos maiores ídolos da história do clube, não chegou a um acordo pela renovação do contrato que se encerrou no último dia 31 e usou as redes sociais, na noite desta quarta-feira, para se despedir oficialmente.

Goleiro Fábio acaba de postar no Instagram q está fora do Cruzeiro. pic.twitter.com/18lGkF2Wae — Heverton Guimarães (@hevertonfutebol) January 5, 2022

As negociações entre as partes se dariam em duas frentes: a primeira foi sobre uma possível redução salarial. A segunda e mais complexa de resolver era uma dívida milionária em relação a recentes repactuações salariais do jogador. O débito do clube com o goleiro era milionário e de responsabilidade do Cruzeiro associação, não da SAF. Assim, o jogador ficou sem garantias sobre o pagamento.