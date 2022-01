Nova Identidade Visual da Globo - Reprodução Internet

Publicado 06/01/2022 10:02 | Atualizado 06/01/2022 10:08

Rodrigo Raposo Reprodução

Rio - O narrador Rodrigo Raposo anunciou, na última quarta-feira, seu desligamento da TV Globo após 15 anos de casa. Ele era conhecido do público por sua atuação na Globo Nordeste, afiliada do canal carioca em Pernambuco, e transmissão de jogos no SporTV.