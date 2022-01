Brazil's Lucas Paqueta celebrates after scoring against Peru during their Conmebol 2021 Copa America football tournament semi-final match at the Nilton Santos Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on July 5, 2021. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP) - AFP

Publicado 06/01/2022 11:00

Rio - Revelado no Flamengo, o meia Lucas Paquetá virou a prioridade do Paris Saint-Germain na próxima janela de transferências do verão europeu, que acontece no meio deste ano. As informações são do periódico francês "L'Équipe".



De acordo com o jornal, Leonardo, diretor esportivo do time francês, está trabalhando a ideia de avançar na contratação do meia da seleção brasileira desde setembro, quando PSG e Lyon se enfrentaram no Campeonato Francês. A grande atuação de Paquetá fez com que o interesse no atleta aumentasse.

Nesta temporada, Paquetá esteve em campo pelo Lyon em 22 partidas, marcando sete gols e dando quatro assistências. Na última, foram 34 jogos com 10 jogos e seis assistências.

Ainda de acordo com o jornal, o PSG ainda não abriu contato com o Lyon por Paquetá. O Lyon, inclusive, não deve aceitar negociar o meia por menos de € 60 milhões, o triplo do valor que pagou para tirar o meia do Milan, no ano passado.