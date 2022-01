Os três técnicos finalistas do prêmio The Best, da Fifa - Reprodução/Twitter FIFAWorldCup

Os três técnicos finalistas do prêmio The Best, da FifaReprodução/Twitter FIFAWorldCup

Publicado 06/01/2022

A Fifa revelou nesta quinta-feira os três finalistas que concorrem ao prêmio The Best de melhor técnico do mundo em 2021. Figurinha sempre presenta na disputa, Pep Guardiola, do Manchester City, disputará desta vez com os vencedores da Liga dos Campeões com o Chelsea, Thomas Tuchel, e da Eurocopa com a Itália, Roberto Mancini.

Os três treinadores superaram os concorrentes Antonio Conte (Tottenham), Diego Simeone (Atlético de Madrid), Hansi Flick (Bayen de Munique e agora na seleção da Alemanha) e Lionel Scaloni (Argentina).



Já no futebol feminino, o Chelsea também tem representante na disputa Emma Hayes. Ela disputa o prêmio com Lluís Cortés (Barcelona) e Sarina Wiegman (Holanda e agora Inglaterra).



Os finalistas nas duas categorias foram escolhidos por um júri da premiação, com técnicos e capitães de todas as seleções da Fifa, além de torcedores e de um jornalista de cada país registrado na entidade.



A cerimônia da premiação TheBest será na segunda-feira (17), na sede da Fifa, em Zurique, na Suíça.