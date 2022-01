Carvalhal é técnico do Braga - Miguel Riopa / AFP

Publicado 06/01/2022 16:57

Após a imprensa portugueses dar como certo o acordo para que Carlos Carvalhal se tornasse o novo técnico do Atlético-MG, novas informações apontam uma reviravolta na situação.

O jornalista UOL, Bruno Andrade, revelou por meio de suas redes sociais que, apesar do avanço nas negociações nas últimas horas, o acordo não foi firmado, e o técnico de 56 anos cumprirá seu contrato com a equipe até junho deste ano.

De forma oficial, o Braga também negou qualquer proposta ou negociação entre os clubes para a liberação do treinador. Vale lembrar que após a partida contra o Vizela, o presidente do clube, António Salvador, afirmou que Carlos Carvalhal seguiria à frente da equipe até o fim de seu contrato.

O Atlético segue na busca por um novo treinador após a saída de Cuca, no final do ano passado. Após demonstrar interesse por Jorge Jesus, jornais apontaram Carlos Carvalhal como sendo o "Plano B" do Galo.