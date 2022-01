Torcedores do Cruzeiro protestaram contra saída de Fábio e cobraram Ronaldo - Reprodução/Twitter

Publicado 06/01/2022 17:24

Durou pouco a lua de mel entre Ronaldo e torcida do Cruzeiro. Após a decisão da nova diretoria da SAF de não renovar com Fábio, torcedores foram ao CT Toca da Raposa para protestar contra os dirigentes e mostrar apoio ao ídolo. Um dos principais alvos foi o Fenômeno, novo dono do futebol do clube.

"Ronaldo gordão, vem dar satisfação", cantaram os torcedores do Cruzeiro entre músicas de apoio a Fábio e palavras de ordem no portão do CT, enquanto o elenco treinava.



A instituição Cantos de Protesto segue impecável no futebol brasileiro pic.twitter.com/HvIg8uVIxW — Cenas Lamentáveis (@CLamentaveis) January 6, 2022

Na noite de quarta-feira, Fábio divulgou longo texto de desabafo nas redes sociais e chegou a dizer que os dirigentes queriam aposentá-lo. Nesta quinta, o Cruzeiro divulgou uma nota em que disse que tenou um "sacrifício financeiro" para manter o jogador no elenco.



A nova diretoria do Cruzeiro ofereceu um contrato até o fim do Campeonato Mineiro, enquanto Fábio queria assinar até o fim da Série B, com o objetivo de levar o clube de volta à elite.