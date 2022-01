Vinícius Júnior brilha com a camisa do Real Madrid, da Espanha - AFP

Vinícius Júnior brilha com a camisa do Real Madrid, da EspanhaAFP

Publicado 06/01/2022 17:43

Rio - O comentarista Zinho exaltou o atual desempenho do atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, da Espanha, no "Sportscenter", da "ESPN", nesta quinta-feira. O ex-jogador relembrou a carreira do atleta de 21 anos quando chegou ao clube espanhol e teve problemas no início de sua passagem.

"O Vinicius Junior, quem diria? Tão contestado no início [no Real Madrid], até pelos jogadores do próprio clube. O Benzema foi um deles. Falou para não tocarem a bola para ele. Agora, ele deve estar falando: ‘Toca para o Vinicius, que ele vai me deixar na cara do gol. O Vinicius Junior evoluiu quietinho, sossegado, trabalhando, humilde, vendo os pontos negativos, as coisas que tem que melhorar", destacou o comentarista Zinho.

Além disso, o comentarista afirmou que o treinador Tite, da seleção brasileira, enxerga agora o jogador com "olhos diferentes", e que está valorizando o desempenho do atacante na última temporada pelo Real Madrid.

"O Vini, às vezes é preterido até na seleção brasileira. Agora, o Tite está com os olhos diferentes para ele. Porque o que ele fez na última temporada faz com que ele tenha essa valorização. É merecido. Está jogando muito, está sendo decisivo, protagonista e é jovem ainda", concluiu.