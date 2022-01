Messi está recuperado da Covid-19 e deve retornar - Foto: Franck Fife/AFP

Publicado 06/01/2022 18:10

O número de casos de Covid-19 segue aumentando no futebol europeu. Nesta quinta-feira, o Paris Saint-Germain confirmou que mais dois jogadores de seu elenco testaram positivo para a doença: o alemão Julian Draxler e o argentino Ángel Di María.

O PSG não informou o estado de saúde dos dois atletas, mas confirmou que ambos já estão em isolamento. Eles se juntam a Gianluigi Donnaruma (confirmado na terça-feira), Sergio Rico, Nathan Bitumazala e Danilo Pereira. De volta a Paris, Messi testou negativo e está à disposição de Mauricio Pochettino.



Sem estes seis jogadores, o Paris Saint-Germain se prepara para o duelo contra o Lyon, no próximo domingo, pelo Campeonato Francês. Esta será a primeira partida da competição no ano de 2022. Na segunda-feira, os parisienses venceram o Vannes, por 4 a 0, pela Copa da França.



Outro desfalque para o PSG no domingo, mas que já estava confirmado, é o brasileiro Neymar. O camisa 10 se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo e deverá voltar à França somente no fim de semana. O atacante viajou para o Brasil para as festas de fim de ano.