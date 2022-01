Ex-jogador do Flamengo é anunciado por clube da MLS - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 06/01/2022 18:23

Rio - O atacante Max, de 20 anos, revelado nas categorias de base do Flamengo, foi anunciado, nesta quinta-feira, pelo Colorado Rapids, dos Estados Unidos. A joia rubro-negra assinou contrato por quatro temporadas para disputar a MLS (Major League Soccer) pelo clube americano.

Atacante Max é anunciado pelo Colorado Rapids, dos Estados Unidos Foto: Divulgação/Colorado Rapids

Após a saída do atacante, o Flamengo ainda tem direito a 20% dos direitos econômicos ligados ao atleta em uma futura venda do jogador. Além disso, caso tenha destaque no cenário americano, o Rubro-negro pode receber um valor a mais.

A compra do atacante será feita em duas parcelas distintas, com o Colorado Rapids já tendo pago R$ 750 mil ao Flamengo e, após completar 15 partidas com a camisa do clube americano, o Rubro-negro poderá receber mais R$ 250 mil. Ao todo, será gerado o valor de US$ 1 milhão, cerca de R$ 5,6 milhões na cotação atual.