Os três finalistas do prêmio The Best de melhor jogador do mundo de 2021Reprodução/Twitter FIFAWorldCup

Publicado 07/01/2022 14:06

A Fifa divulgou nesta sexta-feira os três finalistas para o prêmio The Best de melhor jogador do mundo de 2021. E pela quarta temporada seguida Neymar está fora, sendo preterido pelo companheiro de PSG Messi, por Lewandowski, do Bayern de Munique, e por Salah, do Liverpool.

O craque argentino já venceu a premiação Bola de Ouro, da revista 'France Football', desta temporada, enquanto o centroavante polonês é o atual ganhador do troféu The Best, entregue pela Fifa, quando superou Messi e Cristiano Ronaldo.



Já no futebol feminino, as finalistas são Jennifer Hermoso e Alexia Putellas, do Barcelona, e Sam Kerr, do Chelsea.



O troféu The Best possui esse nome desde 2016 e tem Cristiano Ronaldo como o maior vencedor (2016 e 2017). Entretanto, levando-se em consideração a premiação de anos anteriores, inclusive quando era junto ao Bola de Ouro, Messi tem seis e o português, cinco.



A cerimônia de premiação acontece na segunda-feira, dia 17, na sede da Fifa, em Zurique, na Suíça.