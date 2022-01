Robinho foi apresentado pelo Santos em outubro de 2020, mas não chegou a jogar - Divulgação

Publicado 07/01/2022 13:07

O atacante Robinho, que atualmente está sem clube, passará por um terceiro e derradeiro julgamento na Itália após ser condenado em segunda instância por estupro coletivo em uma boate da Itália, em 2013. Depois da forte repercussão do caso, no fim de 2020, o jogador deixou o Santos, sem disputar uma partida, e acabou se afastando dos holofotes, só aparecendo recentemente em um encontro com Neymar.

A informação foi publicada pelo 'Uol Esportes'. O julgamento foi marcado para o dia 19 de janeiro e deve analisar um recurso da defesa do jogador brasileiro, que foi condenado ao lado do amigo Ricardo Falco a 9 anos de prisão.



Em caso de confirmação da pena, a Itália pode até pedir a extradição de Robinho, para que o jogador cumpra pena no país europeu. No entanto, segundo a Constituição de 1988, o Brasil não extradita brasileiros natos.



RELEMBRE A ACUSAÇÃO E O JULGAMENTO

Segundo o Uol, a defesa de Robinho tentou desqualificar a vítima, exibindo fotografias ao tribunal em que a jovem ingere bebidas alcoólicas. Os advogados do ex-jogador da Vila Belmiro mostraram um dossiê com imagens retiradas das redes sociais da albanesa. Ao todo, 42 fotos foram adicionadas ao processo.

Após o martelo decisivo da Corte de Apelação de Milão, a defesa de Robinho ainda tentará recorrer em terceira - e última - instância - uma espécie de Supremo Tribunal de Justiça do país.



Robinho havia sido contratado pelo Santos em outubro de 2020, mas, após pressão de patrocinadores e torcedores, o jogador, condenado em segunda instância, deixou o clube e disse que tiraria um tempo para estudar sua condenação.