Craque Neto, ex-jogador e apresentadorFoto: Reprodução/Band

Publicado 07/01/2022 13:32

Belo Horizonte - O ex-jogador Neto, que está de férias de suas funções como apresentador da Band, tirou um momento para opinar sobre a saída de Fábio, ídolo do Cruzeiro, após não ser possível um acordo entre o goleiro de 41 e a nova gestão da Raposa encabeçada por Ronaldo Fenômeno.

"Tá vendo como é ser dirigente né Ronaldo Fenômeno? Fazer isso com o Fábio... 976 jogos! Fazer isso com ídolo... Dirigente é diferente, gente. Fazer isso com o Fábio é uma sacanagem. E vou dizer uma coisa pra vocês: que bom que o Cruzeiro não suba (de divisão este ano). Fábio, você é muito maior que Ronaldo Fenômeno", disse Neto, em vídeo publicado.

O veterano goleiro não entrou em acordo com a nova gestão cruzeirense, que alegou que um contrato nos moldes pedido pelo jogador, até o fim de 2022, ia além do responsável financeiramente para 'um clube deficitário'. Foi oferecido um contrato até o fim do Campeonato Mineiro, para que o arqueiro se despedisse em campo do clube - e da carreira - o que também não foi aceito.