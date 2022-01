Benjamin Mendy está suspenso das atividades no Manchester City - AFP

Benjamin Mendy está suspenso das atividades no Manchester CityAFP

Publicado 07/01/2022 15:02 | Atualizado 07/01/2022 15:04

Inglaterra - O lateral-esquerdo do Manchester City, Bejamin Mendy, foi liberado nesta sexta-feira após pagamento da fiança. O jogador é acusado de sete estupros, e foi solto após decisão do tribunal da Inglaterra, local em que estava preso.

Mendy precisou entregar seu passaporte à justiça, o que foi uma das "condições rigorosas" impostas pelo juiz para que o jogador pudesse ter a fiança estabelecida. O lateral está preso desde 26 de agosto do último ano, acusado por cinco mulheres de sete casos de estupro e um envolvendo agressão sexual.

Recentemente, Mendy havia sido transferido para uma prisão de segurança máxima, em Manchester. Seu contrato com o City está suspenso pelo clube até que o processo se encerre. De acordo com o juiz responsável pelo caso, o julgamento do lateral não deve ocorrer pelo menos até junho. Além disso, o francês precisará comparecer a uma nova audiência, marcada para 24 deste mês.