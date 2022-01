Rivaldo torce pela recuperação de Neymar - AFP

Publicado 07/01/2022 15:41

Rio - O ex-jogador Rivaldo projetou a temporada de 2022 do atacante Neymar pelo PSG e seleção brasileira, em ano de Copa do Mundo, no Catar, em novembro. Em entrevista à "Betfair", o pentacampeão acredita que o jogador possa brigar pela Bola de Ouro.

"O Neymar sonha em ser o melhor jogador do mundo e seria difícil perder um ano com melhores competições para que tal sonho possa ser possível. Então, ele precisa se focar e se doar ao máximo em 2022", destacou Rivaldo.

Além disso, o ex-jogador destacou que torce pela recuperação do atacante para que esteja apto e pronto para ajudar a seleção brasileira na conquista do hexacampeonato mundial, no Catar.

"Estamos começando um ano que promete muitas emoções tanto para clubes como para seleções, e após um final de 2021 no qual acabou se machucando de novo. Eu espero que o Neymar possa se recuperar e arrancar para um grande ano em 2022. Eu sou fã do jogador por sua personalidade dentro de campo e suas características ímpares no futebol, então, eu torço para que tudo corra bem com sua recuperação e logo, esteja voltando a mostrar todo o seu futebol que apaixona qualquer um que goste desse esporte", concluiu.