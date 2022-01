Diego Costa disputou apenas 19 jogos pelo Atlético-MG - Pedro Souza/Atlético-MG

Publicado 07/01/2022 16:02

Ao descobrir por amigos em comum que Diego Costa desejava deixar o Atlético-MG, o cantor sertanejo Belutti conversou com o presidente do Corinthians Duilio Monteiro Alves e sugeriu a contratação. Agora, com o centroavante perto de rescindir com o Galo, o clube paulista já prepara uma proposta, segundo o site 'GE'.

O interesse em Diego Costa vem desde a temporada passada, mas o Corinthians só pretende investir quando a rescisão com o Atlético-MG estiver concretizada. Apesar do alto salário do centroavante de 33 anos, a diretoria acredita ser possível a contratação.



De acordo com o site, além de Belutti, William, que retornou ao Corinthians em 2021 e é amigo de Diego Costa, é outro que tem ajudado no flerte do clube, que tem concorrência. O centroavante recebeu sondagens de clubes europeus e avalia as opções.