Cristiano Ronaldo - AFP

Publicado 07/01/2022 16:08

O português Cristiano Ronaldo sinalizou que pode rescindir o contrato com o Manchester United, que vai até julho de 2023, caso o próximo treinador da equipe não seja de seu agrado. Segundo o jornal britânico "Daily Star", o atacante deu um ultimato à diretoria sobre a situação.



A equipe vem sendo comandada interinamente por Ralf Rangnick. O astro é contrário a uma possível efetivação do alemão, que assumiu o posto após a demissão de Ole Gunnar Solskjaer. A princípio, Rangnick ocupará um cargo na diretoria na temporada 2022/2023.

O United acumula partidas abaixo do esperado e ocupa apenas a sétima colocação na Premier League. A imprensa inglesa noticiou nas últimas semanas que a insatisfação com o atual treinador é compartilhada por outros nomes do elenco.



"Ele achou que tudo seria melhor. Ele é um vencedor e quer erguer troféus, então quem quer que seja o próximo treinador é a chave para ele decidir sua próxima jogada", disse uma fonte ao jornal britânico.



Os treinadores mais cotados para assumirem a equipe após a saída de Solskjaer são Mauricio Pochettino, Erik ten Hag e Brendan Rodgers.



Cristiano Ronaldo retornou em agosto do ano passado ao United, time que o projetou mundialmente, após defender a Juventus. Ele tem 14 gols em 21 jogos na atual passagem.