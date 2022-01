06/03/2019 - AGÊNCIA DE NOTICIAS - PARCEIRO - Gol de Everaldo, do Fluminense, durante partida valida pela segunda fase da Copa do Brasil, realizada no estadio do Maracana, na cidade do Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira(06). - Marcelo Gonçalves/Parceiro/Agência O Dia

06/03/2019 - AGÊNCIA DE NOTICIAS - PARCEIRO - Gol de Everaldo, do Fluminense, durante partida valida pela segunda fase da Copa do Brasil, realizada no estadio do Maracana, na cidade do Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira(06). Marcelo Gonçalves/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 07/01/2022 17:47

Rio - O atacante Everaldo foi anunciado como o novo reforço do América-MG, nesta sexta-feira. O jogador de 27 anos pertence ao Corinthians e foi emprestado até o fim de 2022 ao clube mineiro, com parte dos salários pagos pelo clube paulista. A informação é do portal "GE".

Ex-Flu, Everaldo é o novo reforço do América-MG Foto: Divulgação/América-MG

O atacante é o terceiro reforço da equipe mineira para a nova temporada, após contratar os zagueiros Éder e Gérman Conti. O jogador atua pelos lados do campo e tem a velocidade como referência em campo.

De 2018 a 2019, com a camisa do Fluminense, Everaldo disputou 54 partidas e marcou sete gols. Na época, fez sucesso ao lado dos atacantes Luciano e Yony González, sob o comando do técnico Fernando Diniz.