Meia Régis foi alvo do Vasco - Foto: Thomaz Marostegan/Guarani FC

Meia Régis foi alvo do VascoFoto: Thomaz Marostegan/Guarani FC

Publicado 08/01/2022 13:23

Rio - O meia Régis foi anunciado como o novo reforço do Coritiba para fortalecer o elenco na disputa do Campeonato Brasileiro, na última sexta-feira, após o retorno do clube paranaense à elite do futebol brasileiro. O jogador chegou a ser monitorado pelo Vasco para repor a saída de Marquinhos Gabriel, mas as conversas não avançaram.

Régis é o novo reforço do Coritiba Foto: Divulgação/Coritiba

O meio-campista recebeu destaque na última temporada pelo Guarani, na Série B do Campeonato Brasileiro. Régis disputou 29 partidas, marcou nove gols e fez 10 assistências.

O Coritiba encaminhou uma proposta por duas temporadas para o jogador e venceu a concorrência. Além do meia, o clube paranaense anunciou o lateral-esquerdo Egídio, ex-Fluminense, e o atacante Alef Manga, ex-Goiás.