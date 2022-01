Ex-Fluminense, Kayky estreia no profissional do Manchester City - Foto: Reprodução/Instagram

Ex-Fluminense, Kayky estreia no profissional do Manchester CityFoto: Reprodução/Instagram

Publicado 08/01/2022 13:54

Rio - O atacante Kayky, de 18 anos, estreou na equipe profissional do Manchester City, na última sexta-feira, na reta final da vitória por 4 a 1 sobre o Swindon Town, pela Copa da Inglaterra. Após o confronto, o ex-jogador do Fluminense, revelado em Xerém, destacou a partida.

"Dia marcante em minha vida, estreia pelo time principal do Manchester City, que seja o primeiro de muitos", destacou atacante Kayky no Instagram.

Na última temporada, o atacante estreou na equipe profissional do Fluminense e se destacou nas primeiras partidas, mesmo já estando vendido para o Grupo City, junto com o volante Metinho, que se despediu antes para o Troyes, da França. Por outro lado, por causa da inexperiência e pouca idade, o jogador oscilou e perdeu espaço na equipe sob o comando do técnico Roger Machado.