Romário chama gestão do Vasco de 'pífia' e projeta 2022 do Flamengo | Esporte | O Dia

RomárioDivulgação

Publicado 08/01/2022 16:38

Rio - Romário concedeu entrevista à Rádio Tupi neste sábado e foi questionado sobre a movimentação dos clubes cariocas para a temporada de 2022. Em dado momento, o ex-jogador e ídolo do Vasco, criticou a administração do Cruz-Maltino e disse que, apesar de ser uma gestão pífia, está tentando fazer "algo interessante".

Além disso, aproveitou para destacar que o Flamengo será campeão novamente pelo Campeonato Carioca, a movimentação do Fluminense no mercado de transferências e o retorno do Botafogo à elite do futebol brasileiro.

"Os times estão se reforçando. O Botafogo está empolgado após ser campeão da Série B. Tenho visto que o Fluminense está se movimentando. Até o Vasco com aquela pífia administração que existe lá também tentando fazer alguma coisa de interessante. Continuo acreditando e apostando que vai dar o Flamengo de novo, mas é bom que os clubes já entenderam que tem que se reforçar", destacou Romário à 'Rádio Tupi'.

O Campeonato Carioca de 2022 está previsto para iniciar no dia 26 de janeiro, apesar da Ferj estar resolvendo ainda detalhes, como por exemplo, os horários das partidas e como serão divididos na estreia do torneio.