Patrick, novo reforço do São Paulo, foi indicado por Abel Braga, do Fluminense - Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Patrick, novo reforço do São Paulo, foi indicado por Abel Braga, do FluminenseFoto: Ricardo Duarte/Internacional

Publicado 08/01/2022 18:26

Rio - O volante Patrick, de 29 anos, é o novo reforço do São Paulo para a temporada de 2022. O jogador estava sem espaço no Internacional e assinou com o clube paulista por duas temporadas e de forma definitiva. O atleta chegou a ser especulado no Fluminense após o aval do treinador Abel Braga, com quem trabalhou no Colorado, em 2020.

Patrick é o novo reforço do São Paulo Foto: Divulgação/São Paulo

O volante chega com status de titular para a equipe de Rogério Ceni e a esperança da diretoria e comissão técnica é de que não repita a mesma má fase da última temporada com a camisa do Internacional, onde disputou 30 partidas e marcou um gol.

Além de Patrick, o São Paulo já anunciou a chegada do lateral-direito Rafinha e o meia Alisson, ex-jogadores do Grêmio, na última temporada, e também o goleiro Jandrei, que estava na reserva do Santos.