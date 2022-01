Eriksen não pode jogar na Itália por causa do desfibrilador no coração e rescindiu com a Inter de Milão - Divulgação/Inter de Milão

Eriksen não pode jogar na Itália por causa do desfibrilador no coração e rescindiu com a Inter de MilãoDivulgação/Inter de Milão

Publicado 16/01/2022 19:37

O meia Christian Eriksen está próximo de retornar à Premier League. Segundo o "The Times", o atleta, que rescindiu contrato com a Inter de Milão e está livre no mercado, desperta o interesse de diversos clubes da Inglaterra e poderia ser anunciado por uma nova equipe ainda nesta semana.



O jogador, que não atua desde a partida entre Dinamarca e Finlândia pela última Eurocopa (quando teve mal súbito e precisou ser reanimado em campo), também é alvo de outros clubes da Europa, mas a sua prioridade é retornar para o Reino Unido, onde fez sucesso entre 2013 e 2020 com a camisa do Tottenham.



No entanto, os nomes dos clubes que procuraram pelos serviços de Eriksen ainda não foram revelados. No início de janeiro, Antonio Conte, comandante dos Spurs, afirmou que as portas estariam abertas para receber o meio-campista de 29 anos.

Com a camisa do Tottenham, o dinamarquês disputou 305 partidas, anotou 69 gols e contribuiu 90 assistências. O comandante dos Spurs pede reforços, mas ainda não foi atendido por Daniel Levy e a chegada do meia, sem custos, pode ser vista com bons olhos.