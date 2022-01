Leia O DIA a qualquer hora com comodidade e agilidade direto do seu computador, tablet e celular.

Luan Freitas no treino do FluminenseMAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 16/01/2022 14:34

Com idade para disputar a Copinha, Luan Freitas ficou treinando na pré-temporada a pedido da comissão técnica do Fluminense. Entretanto, o que poderia ser uma oportunidade tornou-se mais um drama para o jovem zagueiro de 20 anos: ele sofreu grave lesão no joelho esquerdo e precisará passar por cirurgia. A informação inicial é do site 'Saudações Tricolores'.

Luan sofreu a lesão durante um treino na semana passada. O tamanho da lesão ainda não é conhecido, mas já se sabe que é grave e que ele não jogará no primeiro semestre, mas há o risco de ficar fora por toda a temporada.



Esse é mais um problema físico que atrapalha o início do zagueiro nos profissionais. Em 2021, Luan Freitas sofreu outra grave lesão, desta vez no pé esquerdo e passou por cirurgia, ficando quatro meses fora. Quando retornou, jogou pelo sub-20 e pelo sub-23.