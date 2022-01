Fabinho fez um gol na vitória do Liverpool - AFP

Publicado 16/01/2022 16:04

O Liverpool fez um jogo tranquilo neste domingo, no Anfield Road, e venceu o Brentford por 3 a 0, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado construído graças a gols de Minamino, Oxlade-Chamberlain e do brasileiro Fabinho, o time comandado por Jürgen Klopp assumiu a segunda colocação e evitou ficar a uma distância extrema do líder Manchester City.

De qualquer forma, a diferença ainda é grande. O clube de Anfield chegou aos 45 pontos, o suficiente para ultrapassar o Chelsea, que estacionou nos 43 ao perder justamente para o City, dono de 56 pontos na liderança da liga nacional, 11 a mais que o novo segundo colocado.



O Liverpool se deparou com uma defesa bem armada por um time que parecia não ter outro objetivo além de se proteger. Assim, os primeiros minutos foram de grande pressão, com presença constante dos donos de casa no campo de ataque, em investidas protagonizadas principalmente por Alexander-Arnold e Diogo Jota.



Quanto o primeiro tempo estava chegando ao fim, o Brentford começou a mostrar mais disposição ofensiva e até levou perigo ao gol defendido por Alisson. O início da esperança, contudo, foi cortado rapidamente, já que Fabinho abriu o placar para o Liverpool aos 43 minutos, de cabeça, após cobrança de escanteio



O volante brasileiro chegou ao terceiro gol em três jogos, já que marcou duas vezes contra o Shrewsbury Town no final de semana passado, antes de passar em branco, assim como todos, no empate sem gols com o Arsenal na quinta-feira.



Diferente do que ocorreu na etapa inicial, superar a defesa do Brentford não foi tão difícil no segundo tempo. Oxlade-Chamberlain ampliou o placar aos 23 minutos, ao aproveitar cruzamento de Robertson e se jogar de peixinho em direção à bola para colocá-la na rede. Aos 31, foi a vez de Minamino marcar o seu, servido pelo brasileiro Roberto Firmino após tabelinha quase dentro da pequena área.



OUTRO JOGO

Em outra partida da 22ª rodada, o Leeds United venceu o West Ham por 3 a 2, com um "hat-trick" de Jack Harrison e uma boa atuação de Raphinha, após o adversário empatar o jogo duas vezes. Harrison abriu o placar aos dez minutos, viu Bowen empatar aos 34 e recolocou o Leeds na frente aos 37 para fechar a parcial do primeiro tempo.



Na etapa final, o West Ham empatou novamente, com Fornals, mas a reação veio oito minutos depois, quando Harrison aproveitou passe de Raphinha para marcar seu terceiro gol. A vitória deixa o Leeds em quinto lugar, com 22 pontos, enquanto o West Ham fica em quarto, com 37, seis atrás do Chelsea, terceiro colocado.