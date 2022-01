Katlyn Chookagian derrotou a brasileira Jennifer Maia no card do UFC Vegas 46 - Reprodução/UFC

Katlyn Chookagian derrotou a brasileira Jennifer Maia no card do UFC Vegas 46Reprodução/UFC

Publicado 16/01/2022 15:04

Las Vegas (EUA) - O UFC Vegas 46, realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos, marcou o primeiro evento do Ultimate no ano de 2022. Na luta principal da noite, em um confronto intenso de cinco rounds, Calvin Kattar levou a melhor e derrotou Giga Chikadze na decisão unânime. Já no co-main event, em combate entre pesos-pesados, Jake Collier teve grande atuação e, ainda no primeiro round, finalizou Chase Sherman com um justo mata-leão.



Também no UFC Vegas 46 deste sábado, três brasileiros entraram em ação e todos acabaram sendo derrotados. Rogério Bontorin, Jennifer Maia e o estreante Joanderson Tubarão bem que se esforçaram, mas acabaram sendo derrotados por Brandon Royval, Katlyn Chookagian e Bill Algeo, respectivamente, na decisão unânime dos jurados.

Com cautela, Rogério Bontorin e Brandon Royval começaram o confronto na trocação. De forma surpreendente, o brasileiro aplicou duas boas quedas sobre o adversário, e com isso, saiu em vantagem no primeiro round. No segundo assalto, com um bom golpe aplicado logo no início da parcial, Bontorin voltou a levar Royval ao solo. Por baixo, o americano tentava aplicar o triângulo e a omoplata, mas Rogério soube se desvencilhar bem das ações do adversário e manteve seu domínio na luta agarrada.



No terceiro e derradeiro round, o roteiro dos assaltos anteriores se repetiu. Rogério Bontorin voltou a derrubar Brandon Royval e passou por um novo susto, dessa vez no armlock, mas saiu bem da posição de desvantagem e continuou por cima. Na reta final, o americano inverteu as ações e conseguiu ficar por cima, aplicando uma sequência de cotoveladas no final da parcial. O “sprint final” do americano foi levado em conta pelos árbitros, que decretaram a vitória de Royval na decisão unânime. Com o resultado, Brandon se recupera das derrotas sofridas para Brandon Moreno e Alexandre Pantoja.



Katlyn Chookagian supera Jennifer Maia e se aproxima do cinturão



Jennifer Maia e Katlyn Chookagian iniciaram a luta válida pelo card principal do UFC Vegas 46 controlando a distância e aplicando golpes na média distância. Na sequência, a americana conseguiu colocar o duelo no solo, onde conseguiu manter a brasileira por baixo até o fim da parcial. No segundo round, as atletas seguiram na trocação e, por conta da maior envergadura, a americana conseguia controlar bem a distância. Jennifer chegou a buscar o clinch e tentou pressionar Katlyn contra a grade, mas não teve sucesso e voltou a sair em desvantagem, principalmente nos últimos segundos, onde quase foi finalizada no mata-leão.



No terceiro e último assalto, Katlyn Chookagian continuou controlando bem a distância sobre Jennifer Maia. A brasileira, sabendo que estava em desvantagem, ainda tentou golpear na média distância, mas não conseguiu entrar no raio de ação da americana, que saiu com o triunfo na decisão unânime dos jurados. Com o resultado, Chookagian emplacou sua terceira vitória consecutiva e se aproxima de vez de uma chance de lutar pelo cinturão no peso-mosca. Em contrapartida, Jennifer sofreu sua segunda derrota nas últimas três lutas.



Brasileiro estreia no UFC com derrota para americano



Fazendo sua estreia pelo UFC, Joanderson Tubarão começou a luta diante de Bill Algeo partindo para o clinch. Na sequência, o brasileiro partiu para a luta agarrada, grudou nas costas e aplicou uma bela queda sobre o adversário. Joanderson quase encaixou um mata-leão, mas viu o americano se livrar da posição. No segundo round, os lutadores iniciaram na trocação franca e o maranhense chegou a “balançar” com um dos golpes recebidos. Tubarão se recuperou e também chegou a aplicar bons socos sobre Algeo, trazendo equilíbrio ao combate.



No terceiro e último assalto, os lutadores continuaram apostando na trocação, com bons momentos protagonizados por ambos. No decorrer da parcial, Bill Algeo conseguiu uma boa queda e, por cima, acertou bons golpes no ground and pound sobre Joanderson Tubarão. A boa reta final do americano foi determinante para que ele saísse vencedor na decisão unânime dos jurados, recuperando-se da derrota sofrida para Ricardo Carcacinha na última luta. Já Joanderson estreia com derrota no UFC.



RESULTADOS COMPLETOS:



UFC Vegas 46

UFC Apex, em Las Vegas (EUA)

Sábado, 15 de janeiro de 2022



Card principal

Calvin Kattar derrotou Giga Chikadze por decisão unânime dos jurados

Jake Collier finalizou Chase Sherman com um mata-leão no 1R

Brandon Royval derrotou Rogério Bontorin por decisão unânime dos jurados

Katlyn Chookagian derrotou Jennifer Maia por decisão unânime dos jurados

Viacheslav Borshchev derrotou Dakota Bush por nocaute técnico no 1R

Bill Algeo derrotou Joanderson Tubarão por decisão unânime dos jurados



Card preliminar

Jamie Pickett derrotou Joseph Holmes por decisão unânime dos jurados

Court McGee derrotou Ramiz Brahimaj por decisão unânime dos jurados

Brian Kelleher derrotou Kevin Croom por decisão unânime dos jurados

TJ Brown derrotou Charles Rosa por decisão unânime dos jurados