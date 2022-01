Paulo André Camilo é confirmado no grupo Camarote - Reprodução Instagram / @rodrigopysi

Paulo André Camilo é confirmado no grupo CamaroteReprodução Instagram / @rodrigopysi

Publicado 17/01/2022 10:24 | Atualizado 17/01/2022 10:25

Rio - O atleta olímpico Paulo André Camilo ainda nem entrou na casa do "BBB 22", mas já corre o risco de sofrer uma punição esportiva. Por conta do confinamento no programa, o velocista não poderá se submeter a testes antidoping e pode ser suspenso do esporte. A informação é do portal "UOL".

Todos os atletas de ponta, como é o caso de Paulo André, precisam manter seu paradeiro atualizado para que as agências antidoping possam encontrá-lo em qualquer dia para realização de testes surpresas. No caso do brother, mesmo que ele informe que estará na casa do 'BBB', não poderá realizar o exame, já que um dos pontos principais do programa é que os participantes sejam totalmente isolados do mundo exterior.

Pela regra, cada atleta pode receber apenas duas advertências caso não seja encontrado para o exame. Caso ocorra uma terceira tentativa sem sucesso, ele é suspenso.