Brazil's Neymar celebrates after scoring against Uruguay during the South American qualification football match for the FIFA World Cup Qatar 2022, in Arena Amazonia, Manaus, Brazil, on October 14, 2021. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP) - AFP

Publicado 18/01/2022 17:40

Rio - O comentarista esportivo Mano, do Arena SBT, afirmou durante o programa desta segunda-feira que Neymar foi coadjuvante de Messi no Barcelona. O argumento foi usado durante um debate sobre o motivo do Brasil não ter um melhor jogador do mundo desde 2007, quando Kaká levou o troféu.



- O Neymar é coadjuvante. Brilhou demais quando estava na bota do Messi no Barcelona. Quando bateu no peito e foi para o PSG, o que ele fez? Ganhou o Francês? - disparou.



Emerson Sheik afirmou que a geração atual era 'horrorosa', o que explicaria os 15 anos sem um brasileiro vencedor do prêmio de melhor do mundo.



Nesta segunda, Robert Lewandowski, atacante do Bayern de Munique, foi eleito o melhor do mundo no prêmio The Best, da Fifa. Já a Bola de Ouro, da revista France Football, ficou com Lionel Messi no ano passado.