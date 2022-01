SporTV - Foto: Reprodução/SporTV

SporTVFoto: Reprodução/SporTV

Publicado 18/01/2022 19:06 | Atualizado 18/01/2022 19:16

Rio - A maior audiência da TV paga em 2022 é do SporTV. O duelo de rubro-negros entre Flamengo x Oeste disputado no último sábado, dia 15, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, estabeleceu a melhor marca do ano, levando o SporTV à liderança de audiência entre todos os canais da tv por assinatura (486% a frente do segundo colocado), algo que também aconteceu até o momento em 45 dos 70 jogos exibidos pelo canal.

Com a vitória por 2 a 0, a equipe paulista seguiu no torneio, eliminou os baianos do Canaã nas oitavas de final e volta a campo nesta quarta-feira, dia 19, para enfrentar o Palmeiras em busca de uma vaga na fase semifinal da competição.

O SporTV exibe a partida a partir das 19h, com a narração de Henrique Guidi e os comentários de Maurício Noriega e Sandro Meira Ricci no comando da ‘Central do Apito’.