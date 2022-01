Nova Identidade Visual da Globo - Reprodução Internet

Publicado 19/01/2022 11:39

Danny Morais, novo comentarista da TV Globo Divulgação Rio - A TV Globo acertou a contratação de mais um ex-jogador para seu time de comentaristas. Trata-se de Danny Morais, ex-Botafogo, Inter e Santa Cruz. Ele comentará jogos dos times pernambucanos na emissora e fará sua estreia no próximo sábado, na partida entre Náutico x Íbis, às 16h30.

Neto de Valdir Joaquim de Morais, ex-goleiro do Palmeiras, Danny revelou que o avô teve papel importante para sua nova função.

"Toda vez que os times em que ele (Valdir) trabalhou na época, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, especificamente, iam jogar contra algum time do sul do país, ele ia lá ver os jogos e eu estava com ele. Ia fazer as anotações para ele, pegava quem eram os atletas, quem estava machucado, quem não estava. Então, começou muito lá atrás e já aprendi direto da fonte", disse o ex-zagueiro ao "GE".

Pelo Botafogo, Danny Morais fez parte da equipe que conquistou o Campeonato Carioca em 2010.