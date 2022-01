Robert Lewandowski recebeu o prêmio de melhor do mundo pelo segundo ano consecutivo - Divulgação/FIFA

Publicado 19/01/2022 13:31

Eleito nesta segunda-feira pelo segundo ano seguido como o melhor jogador do mundo pela Fifa, Robert Lewandowski não tem permanência garantida no Bayern de Munique. De acordo com o jornal alemão 'Bild', a negociação de renovação do contrato, que vai até o meio de 2023, está parada e o clube pode negociá-lo ainda em 2022 para não correr o risco de perder o atacante polonês de graça.



Apesar de ainda ter um ano e meio de contrato, o Bayern já quer acertar a renovação com o melhor do mundo. A política do clube alemão com jogadores acima de 30 anos é de oferecer apenas um ano de vínculo, mas os bávaros estariam dispostos a fazer uma exceção para Lewandowski, de 34 anos, e podem oferecer duas temporadas, mas por salário menor do que o atual.



A expectativa é que as negociações sejam concluídas nesta primeiro semestre. Caso contrário, segundo a publicação alemã, o Bayern estaria disposto a negociá-lo na janela de verão europeu (meio do ano) para não correr o risco de perdê-lo de graça a partir de janeiro de 2023, quando poderia assinar um pré-contrato com outro clube.