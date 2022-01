Neymar - AFP

Publicado 19/01/2022 12:27

Rio - Na manhã desta quarta-feira (19), o atacante do PSG, Neymar, utilizou suas redes sociais para desmentir uma afirmação feita pelo jornalista André Rizek, no programa Seleção Sportv.

"Eu não tenho convivência com o Neymar, não converso com ele e nunca troquei mensagens com ele, mas converso com muita gente no entorno dele", disse o jornalista.

"Os relatos que eu recebo é de um cara muito amargurado por achar que não é amado no seu país, que é um jogador odiado, que ninguém gosta dele, que não se sente querido. E na verdade não é nada disso", acrescentou Rizek.

André Rizek Reprodução

O atacante do PSG e da seleção brasileira, utilizou sua conta no Twitter para rebater a afirmação feita pelo apresentador do Seleção Sportv.

Amargurado? sou feliz demais por tudo que conquistei até aqui e por todos que me apoiam, principalmente os Brasileiros! — Neymar Jr (@neymarjr) January 19, 2022



Neymar está se recuperando de uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo. Enquanto se recupera, o camisa 10 aguarda o lançamento de seu documentário na Netflix , no próximo dia 25 de janeiro.