O apresentador Benjamin Back - Reprodução

Publicado 19/01/2022 13:57

Rio - O apresentador Benjamin Back lamentou o fim do canal Fox Sports, que foi tirado do ar pelo Grupo Disney na última segunda-feira. Em sua conta no Twitter, o âncora do SBT lamentou a decisão da empresa americana.

"Ele [Fox Sports] deixou de existir há mais de um ano, agora só fizeram o enterro formal! Acabaram com o melhor canal de esportes da TV fechada!", disse Benja.