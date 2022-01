Soteldo entra na mira do Atlético-MG - Foto: Divulgação/Toronto FC

Publicado 19/01/2022 14:55

Rio - O meio-campista Soteldo, de 24 anos, entrou na mira do Atlético-MG para a disputa dos torneios nesta temporada. De acordo com o portal "Torcedores.com", os valores da negociação pelo jogador venezuelano assustaram a diretoria do clube mineiro.

Especulado no Flamengo, Soteldo deseja retornar ao Brasil, após pouco menos de um ano quando foi anunciado como o novo reforço do Toronto FC, dos Estados Unidos. Pelo clube americano, o meia venezuelano disputou 24 partidas e marcou quatro gols.

Para adquirir o atleta, o Toronto FC desembolsou R$ 30 milhões ao Santos em abril do ano passado, pelos direitos econômicos do meio-campista. Com a camisa do clube paulista, Soteldo disputou 104 partidas e marcou 20 gols, sendo um dos destaques da equipe.