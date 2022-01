Rafael Sóbis anunciou aposentadoria do futebol em 2021 - Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro

Publicado 19/01/2022 16:55

Rio - A declaração do ex-jogador Rafael Sóbis sobre "ter tirado o pé" em uma partida do Cruzeiro contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro de 2016, para evitar o rebaixamento do clube gaúcho, fez com que o apresentador Benjamin Back, do "Arena SBT", lamentasse o ocorrido pelas redes sociais nesta quarta-feira.

Na ocasião, em entrevista ao canal do jornalista Duda Garbi, no YouTube, o ex-atleta disse que tentou "não entrar na área" durante a partida e que cobrou um escanteio "para o céu". O comportamento de Rafael Sóbis deixou o ex-técnico do Cruzeiro, Mano Menezes, irritado com a atitude do ex-atacante.

"Eu vi o trecho de uma entrevista do Rafael Sóbis dizendo que, em 2016, quando ele jogava pelo Cruzeiro, e foi enfrentar o Inter lá em Porto Alegre, podia rebaixar o Inter, ele fez ‘corpo mole’ porque era o time dele [que ele estava enfrentando]. Bateu escanteio errado de propósito, saía de perto da área para não fazer gol. Na hora que ele bate um escanteio, que ele chuta mal ‘para caramba’, o Mano Menezes, que era técnico do Cruzeiro, ficou pu** com ele", dispara o apresentador Benjamin Back.



"Eu vou dizer um negócio, gosto muito do Rafael Sóbis. Já conversei com ele, cara gente boa. Mas isso que ele falou, isso que ele fez é repugnante, é lamentável. Não sei por que ele falou isso, se é para fazer média com a torcida do Inter, agora que ele parou de jogar. Mas foi uma atitude deplorável, vergonhosa, antidesportiva e que levanta a lebre para muita coisa que a gente acha que existe e falam que não", concluiu.