Ferreirinha, atacante do GrêmioDivulgação

Publicado 19/01/2022 17:39

Rio - O atacante Ferreirinha, especulado no Flamengo, renovou o seu contrato com o Grêmio até o fim de 2024. O jovem jogador, revelado nas categorias de base do clube gaúcho, optou por estender o vínculo para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A informação é do portal "GE".

Além disso, o atacante receberá um aumento salarial, apesar do Grêmio estar promovendo corte de gastos após ter sido rebaixado para a segunda divisão nesta temporada. Anteriormente, Ferreirinha recebia R$ 140 mil mensais, mas a partir de agora, receberá R$ 300 mil.

A multa rescisória do atacante teve também um aumento no valor, apesar de não ter sido ainda revelado. Anteriormente, o contrato do jogador constava uma quantia em torno de 8 milhões de euros (cerca de R$ 49 milhões). Nas últimas duas temporadas, com a camisa do Grêmio, Ferreirinha disputou 93 jogos, marcou 18 gols e fez 14 assistências.