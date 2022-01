Kelly Slater defendeu o tenista Novak Djokovic - Reprodução/Instagram

Kelly Slater defendeu o tenista Novak DjokovicReprodução/Instagram

Publicado 19/01/2022 17:24

Durante o episódio envolvendo a deportação de Novak Djokovic da Austrália por não estar vacinado contra a Covid-19, o sérvio recebeu alguns apoios, entre eles de Kelly Slater. O surfista, que durante a pandemia deu declarações falsas sobre a doença e se mostrou contrário à obrigatoriedade da vacina, também pode ser impedido de disputar competições no país.

Em entrevista ao site 'The Age', o Ministro do Esportes da Austrália, Richard Colbeck, reforçou que não há chance de Slater entrar no país para disputar as etapas de Bells Beach e Margaret River, em abril pelo Circuito Mundial de Surfe, se não tomar a vacina contra a Covid-19.



"Acho que ele sabe as regras. Não importa se você é um surfista, um jogador de tênis, um turista ou qualquer outra pessoa, estas são as regras. Elas são aplicáveis a todos", disse o ministro.



Durante o processo de deportação de Djokovic na Austrália, o 11 vezes campeão mundial de surfe escreveu nas redes sociais que é "triste ver esta celebrada divisão pelos 'virtuosos' vacinados", além de colocar em dúvida erroneamente a efetividade da vacina contra a Covid-19.