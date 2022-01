Deiveson Figueiredo - Foto: Christian Petersen/AFP

Publicado 19/01/2022 17:55

Rio - No cardápio do segundo evento do UFC nesta temporada não faltam atrações para o público brasileiro. Serão duas disputas de cinturão, uma delas envolvendo o paraense Deiveson Figueiredo. Além disso, haverá o confronto entre os compatriotas Rodolfo Vieira e Wellington Turman e ainda mais três representantes do Esquadrão Brasileiro em ação. A cidade de Anaheim, nos Estados Unidos, será o palco das 13 lutas do UFC 270, evento que o Combate exibe neste sábado, dia 22, a partir das 19h40.



A principal luta da noite vale a unificação do título dos peso-pesados (até 120,2kg). O camaronês Francis Ngannou, campeão linear da categoria, defende o cinturão pela primeira vez, diante do invicto francês Cyril Gané, campeão interino. Na outra disputa de título, o brasileiro Deiveson Figueiredo tenta retomar um posto que já foi seu, o de campeão da categoria peso-mosca (até 56,7kg). Para isso, precisa vencer o mexicano Brandon Moreno, atual dono do cinturão, no terceiro e último capítulo desta trilogia – termo usado no MMA para uma rivalidade entre dois lutadores decidida em três duelos. Ainda no card principal, o ‘Paraense Voador’ Michel Pereira vai atrás da sua quarta vitória consecutiva entre os meio-médios (até 77,1kg) diante o português André Fialho, que estreia no UFC.



Mais três brasileiros estarão em ação no card preliminar. Com apenas uma derrota no MMA, o carioca Rodolfo Vieira, especialista em jiu-jitsu, tem pela frente o curitibano Wellington Turman, no duelo brasileiro entre os médios (até 83,9kg). Pela categoria peso-galo (até 61,2kg), mais duas lutas envolvendo brasileiros: o catarinense Saimon Oliveira, revelado no programa ‘Contender Series’ faz a sua primeira luta no UFC contra o americano Tony Gravely; e o carioca Raoni Barcelos mede forças com o americano Victor Henry.

UFC 270



CARD PRELIMINAR:

Peso-palha: Kay Hansen x Jasmine Jasudavicius

Peso-leve: Matt Frevola x Genaro Valdez

Peso-palha: Silvana Juarez x Vanessa Demopoulos

Peso-médio: Michael Morales x Trevin Giles

Peso-galo: Raoni Barcelos x Victor Henry

Peso-meio-médio: Jack della Maddalena x Pete Rodriguez

Peso-pena: Ilia Topuria x Charles Jourdain

Peso-galo: Tony Gravely x Saimon Oliveira

Peso-médio: Rodolfo Vieira x Wellington Turman



CARD PRINCIPAL:

Peso-galo: Cody Stamann x Said Nurmagomedov

Peso-meio-médio: Michel Pereira x André Fialho

Peso-mosca: Brandon Moreno x Deiveson Figueiredo

Peso-pesado: Francis Ngannou x Cyril Gane