Publicado 19/01/2022 19:10

Rio - O comentarista Caio Ribeiro, do Grupo Globo, se manifestou no programa "Seleção SporTV" nesta quarta-feira, sobre a condenação por estupro de Robinho na Itália. Na ocasião, o jogador de 37 anos foi condenado a nove anos de prisão em última instância e sem direito a recurso.

"Pena que a gente começa o programa com uma notícia pesada, que vai muito além do esporte. Independentemente se ele vai continuar a carreira ou não, é uma mancha para a vida dele, como pai, como marido. Coisa que ele vai carregar para sempre", disse o comentarista Caio Ribeiro no Seleção SporTV.



No entanto, o ex-jogador e comentarista do Grupo Globo foi bastante criticado pelo posicionamento nas redes sociais. Em um dos comentários, internautas relembram que, em 2020, Caio Ribeiro pediu para o atleta "ter o benefício da dúvida".

Depois de dizer que o Robinho merecia benefícios da dúvida, hoje, depois de ter sido condenado na TERCEIRA instância, O Caio Ribeiro disse o que?



Que a condenação "MANCHA" a história do jogador. Quase como um lamento pelo ROBINHO e não pela vítima de estupro COLETIVO. Ah vsf. pic.twitter.com/VkT7FGjw76 — CPI DOS MEMES (@cpidosmemes) January 19, 2022