Henrique Almeida - Botafogo - 2013Foto: Divulgação/Botafogo

Publicado 19/01/2022 19:39

Rio - O atacante Henrique Almeida, de 30 anos, foi anunciado como o novo reforço do América-MG nesta quarta-feira. O jogador, ex-Botafogo, tem passagem pela base da seleção brasileira e assinou contrato com o clube mineiro por uma temporada.

Henrique Almeida Foto: Divulgação/América-MG

O veterano foi revelado pelo São Paulo e viveu o melhor desempenho na carreira atuando pelo Coritiba, nas passagens em 2015 e 2017. Fora do Brasil, Henrique Almeida chegou a atuar por equipes na Turquia, Espanha e Portugal, mas sem sucesso.

No entanto, a carreira do atacante passou por uma turbulência nos últimos anos, quando ficou um ano e oito meses sem entrar em campo, entre fevereiro de 2020 e outubro do ano passado. Na última temporada, o jogador assinou contrato por produtividade com a Chapecoense e disputou dez jogos pelo Campeonato Brasileiro. O último gol do atleta foi marcado em novembro de 2019.