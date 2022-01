Djokovic gerou polêmica sobre a vacinação contra a Covid-19 - AFP

Publicado 20/01/2022 13:23

De acordo com o jornal britânico 'The Sun', Novak Djokovic deseja processar o governo da Austrália por maus tratos durante sua passagem pelo país, que resultou na deportação por não estar vacinado contra a Covid-19. O tenista sérvio estaria conversando com seus advogados sobre a possibilidade e, caso siga adiante, pretende pedir 4,4 milhões de dólares (cerca de R$ 24 milhões).

A publicação ainda diz que obteve a informação com uma fonte próxima ao agente de Djokovic, Edoardo Artladi. Já o advogado John Karantzis, sócio da firma australiana Carbone Lawyers, acredita ser possível abrir um caso sobre o ocorrido.



"Se ele se concentrar nas ações irracionais que alegaria contra ele, e não por motivos políticos, ele pode ter sucesso", afirmou Karantzis à TV Seven Network.



Deportado no domingo e sem poder jogar o Aberto da Austrália, Djokovic ficou retido nos primeiros dias que chegou a Melbourne, depois foi liberado para treinar enquanto a justiça definia sua situação. O sérvio de 34 anos, atual número 1 do mundo, é contra a vacina da Covid-19.