Estádio Kleber Andrade, em CariacicaDivulgação

Publicado 24/01/2022 19:08

Rio - O duelo entre Fluminense e Botafogo, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, pode ser realizado no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo. A informação foi divulgada pelo portal R7.

O confronto, marcado para o dia 9 de fevereiro, ainda segue sem local definido. Com o Maracanã em reformas, e a possibilidade do Flamengo utilizar o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, a tendência é que o Fluminense leve o duelo para o Espírito Santo. Nesta segunda-feira (24) a Secretaria de Esportes e Lazer do ES (Sesport), responsável pela administração do Estádio Kléber Andrade, confirmou que o tricolor fez uma consulta para poder mandar uma partida no estádio.

Embora possa utilizar o Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, o Tricolor optou por disputar seus clássicos em outros estádios, aumentando ainda mais a possibilidade do duelo ser realizado em Cariacica.

Caso o clássico ocorra no estádio capixaba, não será a primeira vez que estes times se enfrentarão no local. Em 2016, Fluminense e Botafogo se enfrentaram no Kléber Andrade, também pelo Campeonato Carioca. Na ocasião, o Glorioso acabou vencendo a partida por 2 a 0, com gols de Gegê e Ribamar.