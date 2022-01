Jorge jesus - Arquivo / Agencia O Dia

Publicado 24/01/2022 20:07

Rio - O apresentador Milton Neves, do programa "3º Tempo", da TV Band ironizou o técnico Jorge Jesus, atualmente sem clube, após não retornar ao Flamengo nesta temporada, no último domingo. Na ocasião, o jornalista disparou ao afirmar que, hoje, o treinador português "está no ostracismo".

"O Jorge Jesus ciscou, ciscou e acabou ficando sem nada. O Flamengo inventou esse técnico e ele, burramente, deu um cano no Flamengo e foi embora. Hoje, está no ostracismo", afirmou o jornalista Milton Neves.



Após optar por permanecer no Benfica, ainda no fim de 2021, o Flamengo concentrou as forças para outro técnico e fechou a contratação do também treinador português, Paulo Sousa, que estava no comando da seleção da Polônia.