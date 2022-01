Faca encontrada no campo foi entregue à arbitragem do jogo entre São Paulo e Palmeiras, pela Copinha - Reprodução/SporTV

Faca encontrada no campo foi entregue à arbitragem do jogo entre São Paulo e Palmeiras, pela CopinhaReprodução/SporTV

Publicado 24/01/2022 19:47 | Atualizado 24/01/2022 19:48

Rio - No último sábado (22), São Paulo e Palmeiras se enfrentaram pela semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O confronto, que garantiu a classificação do Alviverde para a grande final da competição, foi marcado por um fato lamentável. Ao chegar no final da partida, torcedores do São Paulo invadiram o gramado da Arena Barueri, na tentativa de agredir os atletas do Palmeiras. Além da invasão, uma faca foi encontrada dentro do gramado.

Depois do episódio, uma investigação acabou sendo feita para saber como a faca entrou no estádio e quem foi o responsável por arremessar o objeto para dentro do gramado.



Em investigação realizada pela Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade), foi feita uma coleta de depoimentos, além de imagens de TV e de celulares.

O delegado de polícia Cesar Saad, falou sobre o ocorrido.

"No instante da invasão, alguns objetivos foram arremessados em campo. Depois de muito analisar, recorrer a imagens da TV, torcedores e as próprias câmeras do estádio, ouvir arbitragem e atletas, nós conseguimos perceber que essa faca foi arremessada no gramado junto com os outros objetos", garantiu.

O delegado ainda revelou que o próprio árbitro da partida, Matheus Delgado Candançan, apresentou a ele uma imagem que mostrou a faca sendo atirada no gramado. O artefato estava dentro de uma marmita de plástico.



Saad ressaltou que cabe à polícia apurar como a faca entrou no estádio, quem fez e como foi feita a revista.

O Palmeiras enfrentará o Santos, pela grande final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, no Allianz Parque, às 10h. Caso seja campeão, o Santos conquistará seu 4º troféu da competição. Por outro lado, o Palmeiras vai na briga pelo seu primeiro título da tão tradicional Copinha.