Publicado 24/01/2022 20:09

Rio - O Cuiabá anunciou, nesta segunda-feira (24), a contratação do atacante Éverton, do Grêmio. O jogador, que tem passagens por Flamengo e Botafogo, chega por empréstimo ao clube do Mato Grosso até o final deste ano.

Fora dos planos do Grêmio para esta temporada, o atacante tem contrato com o Tricolor Gaúcho até o final de 2022 e não deve mais vestir a camisa do clube. Portanto, ele estará apto para assinar pré-contrato com outra equipe no meio do ano.



Éverton possui 33 anos, e está em busca de regularidade. Em 2021, o atleta conviveu com diversas lesões, e esteve em campo em apenas sete jogos na temporada. Além de Flamengo, Botafogo e Grêmio, o atleta também atuou por São Paulo, Athletico Paranaense e Paraná Clube. O atacante ainda conta com passagens pelo futebol mexicano e sul-coreano.