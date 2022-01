Palmeiras é campeão da Copinha - Divulgação

Palmeiras é campeão da CopinhaDivulgação

Publicado 25/01/2022 12:14

Pode gritar torcedor: o Palmeiras tem Copinha! Na manhã desta terça-feira, no Allianz Parque, o Verdão atropelou o Santos por 4 a 0 e garantiu o seu inédito título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com gols de Endrick, Giovani e Gabriel Silva, duas vezes, o Alviverde comemorou a conquista com a sua torcida e colocou um ponto final em parte da música com a qual tem sido provocado.



Como era de se esperar, pelo histórico que vem apresentando nesta edição da Copinha, o Palmeiras começou pressionando o Santos e iniciou cedo o "atropelamento" do rival. Com três minutos, o meia Ed Carlos, do time visitante, já tinha amarelo por falta em Endrick, que aos cinco minutos abriu o placar. Vanderlan cruzou para a área e a joia alviverde completou para a rede.



O Peixe sentiu o gol, mas não deu muito tempo para se recuperar. Avassalador no ritmo de jogo e mantendo a marcação alta, o Verdão fez uma jogada trabalhada em que Jhonatan rolou para Giovani, livre, ajeitar o corpo e chutar colocado, por cobertura, para marcar um golaço ampliando o marcador. Naquele momento, o rival santista estava perdido e com Derick amarelado.



Não demorou muito para o Alviverde aumentar a contagem. Aos 15 minutos, em cobrança de falta, Gabriel Silva colocou por cima da barreira, a bola sofreu um desvio e morreu no fundo da rede. Foi a gota d'água para o Santos perder a cabeça e entrar mais forte nas jogadas. Com Endrick e Giovani como alvos, Derick, que já tinha amarelo, acabou levando o segundo e foi expulso.



Em lances isolados, Rwan Seco e Fernandinho tiveram finalizações perigosas, mas não conseguiram marcar para diminuir o prejuízo. Enquanto isso, Gabriel Silva e Endrick quase marcaram novamente. O camisa 9 palmeirense, inclusive, deu uma carretilha e provocou a ira dos adversários. Na confusão, Lucas Pires levou amarelo. Com esse atropelamento alviverde, o jogo foi para o intervalo.



Com um a mais, Palmeiras aumenta o placar e confirma título inédito



Na volta dos vestiários, nenhuma alteração nas equipes, nem no cenário do jogo. Logo aos dois minutos, Fernandinho tentou chute para buscar diminuir o placar e levou perigo. Aos seis, em uma bela jogada, Endrick tabelou com Giovani, que finalizou, mas foi parado pelo goleiro Diógenes. No rebote, Endrick tentou de longe, mas o arqueiro santista defendeu Mas aos oito, não teve jeito, cruzamento de Vanderlan e, de cabeça, Gabriel Silva marcou o quarto.

Antes de ser substituído, Endrick ainda quase marcou mais um, aproveitando chute de cruzado de Garcia, mas novamente Diógenes salvou. Com o placar garantido, o técnico do Palmeiras poupou os mais visados em campo. Além de Endrick, tirou Giovani, para as entradas de Vitinho e de João Pedro, que quase marcou logo que foi para campo, mas bateu na rede do lado de fora do gol.



Dali em diante, com mais alterações e com o calor da cidade de São Paulo, o ritmo do jogo caiu muito. Valente, o Santos ainda tentava fazer o gol de honra e impedir uma goleada maior. Gabriel Silva ainda marcou o quinto, mas Vitinho estava impedido no início da jogada. Mas a história já estava escrita: a melhor base do Brasil confirmou seu status atual e colocou em sua galeria o título que faltava. Podem trocar a música, rivais! O Palmeiras já tem a Copinha!

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 4 x 0 SANTOS

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data-Hora: 25/1/2022 - 10h

Árbitro: Marcelo Holanda Souza

Assistentes: Gustavo Rodrigues de Oliveira e Izabele de Oliveira

VAR: José Cláudio Rocha Filho

Público/renda: 20.814 pagantes/R$ 735.620,00

Cartões amarelos: Jhonnathan, Lucas Pires e Ed Carlos (SAN)

Cartões vermelhos: Derick, aos 46'/1ºT (SAN)

Gols: Endrick (5'/1ºT) (1-0), Jhonatan (11'/1ºT) (2-0), Gabriel Silva (15'/1ºT) (3-0), Gabriel Silva (8'/2ºT) (4-0)



PALMEIRAS: Mateus; Gustavo Garcia, Naves, Lucas Freitas e Vanderlan (Ian, aos 30'/2ºT); Fabinho, Pedro Bicalho (Pedro Lima, aos 42'/2ºT) e Jhonatan (Kevin, aos 30'/2ºT); Giovani (Vitinho, aos 23'/2ºT), Gabriel Silva (Lucas Sena, aos 42'/2ºT) e Endrick (João Pedro, 23'/2ºT). Técnico: Paulo Victor Gomes.



SANTOS: Diógenes; Andrey (Rafael Moreira, aos 11'/2ºT), Derick, Jair e Lucas Pires (Nycollas, aos 21'/2ºT); Jhonnathan, João Victor (Matheus Nunes, aos 21'/2ºT) e Ed Carlos; Weslley Patati, Rwan Seco e Fernandinho (Pedrinho, aos 11'/2ºT) . Técnico: Elder Campos.